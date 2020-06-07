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Более полтонны осетра перевозили браконьеры в автомобиле

Ведется досудебное расследование.

Фото : Madhunter.ru7 июня 2020, 21:50

В ходе спецоперации полицейские Атырау задержали автомашину с крупной партией рыб осетровых пород, сообщает zakon.kz.

В ходе проведения спецоперации сотрудниками департамента полиции Атырауской области на трассе Кульсары- Сарыкамыс задержана автомашина с крупной партией рыб осетровых пород общим весом более 600 кг.

Ведется досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растении или животных, их частями или дериватами".

Иная информация согласно статье 201 УПК не разглашается.


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