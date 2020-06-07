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Список жертв COVID-19 пополнился 3 казахстанцами

Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 56 человек.

Фото : vsim.ua7 июня 2020, 22:32

В Казахстане зарегистрировано три случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в Павлодарской области - пациент 1957 года рождения,

в Атырауской области - пациентка 1948 года рождения,

в Карагандинской области - пациент 1963 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции.

Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 56 человек.

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