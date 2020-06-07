Список жертв COVID-19 пополнился 3 казахстанцами
Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 56 человек.
Фото : vsim.ua7 июня 2020, 22:32
В Казахстане зарегистрировано три случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в Павлодарской области - пациент 1957 года рождения,
в Атырауской области - пациентка 1948 года рождения,
в Карагандинской области - пациент 1963 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции.
Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 56 человек.
Все новости по теме читайте здесь
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5026332-f1d5dd81a71fa76b3a7d83b0ca3108c4
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...