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Изменен код аэропорта Нур-Султана

NQZ – новое имя на карте полетов.

Фото : nn-airport.kz8 июня 2020, 00:56

С 2014 года Казахстаном велась активная работа по изменению трехбуквенного кода аэропорта городу Нур-Султан, присваиваемый Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА), сообщает zakon.kz.

Несмотря на принципы ИАТА по присваиванию кода аэропортам по всему миру единожды и на постоянной основе, казахстанской стороне удалось достичь положительных результатов в данном направлении.

Совместно с представителями ИАТА было принято решение внести изменение в подходы ИАТА по присваиванию и изменению кодов аэропортов.

Данные изменения были поддержаны 14 октября 2019 года в городе Варшава (Польша) на cовещании по стандартам пассажирских перевозок (Passenger Standards Meeting) ИАТА с участием всех членов ИАТА.

В результате, начиная с 8 июня 2020 года Международному аэропорту Нурсултан Назарбаев будет присвоен новый код NQZ, который будет отображаться во всех системах бронирования, посадочных талонах, багажных бирках и информационных табло, - говорится в сообщении пресс-службы МИИР РК.


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