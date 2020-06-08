В Казахстане выявили 313 бессимптомных носителей коронавируса

С 3 июня в стране зарегистрировали 1 357 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.

Фото : Pixabay

В Казахстане за 7 июня зарегистрировано 313 бессимптомных носителей коронавируса, передает zakon.kz. Зараженных зафиксировали в следующих регионах: Акмолинская область - 4, Алматинская область - 9, Атырауская область - 25, Восточно-Казахстанская область - 17, Жамбылская область - 4, Западно-Казахстансаая область - 30,, Карагандинская область - 37, Костанайская область - 4, Кызылординская область - 2, Мангистауская область - 5, Павлодарская область - 5, Туркестанская область - 14, Северо-Казахстанская область - 6, г. Алматы - 40, г. Нур-Султан - 62, г. Шымкент - 49. Всего в стране подтверждено с 3-го июня - 1 357 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.

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