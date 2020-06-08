В Казахстане выявили 313 бессимптомных носителей коронавируса
С 3 июня в стране зарегистрировали 1 357 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.
В Казахстане за 7 июня зарегистрировано 313 бессимптомных носителей коронавируса, передает zakon.kz.
Зараженных зафиксировали в следующих регионах:
Акмолинская область - 4,
Алматинская область - 9,
Атырауская область - 25,
Восточно-Казахстанская область - 17,
Жамбылская область - 4,
Западно-Казахстансаая область - 30,,
Карагандинская область - 37,
Костанайская область - 4,
Кызылординская область - 2,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 5,
Туркестанская область - 14,
Северо-Казахстанская область - 6,
г. Алматы - 40,
г. Нур-Султан - 62,
г. Шымкент - 49.
Всего в стране подтверждено с 3-го июня - 1 357 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.
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