Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Казахстане выявили 313 бессимптомных носителей коронавируса

С 3 июня в стране зарегистрировали 1 357 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.

Фото : Pixabay8 июня 2020, 09:03

В Казахстане за 7 июня зарегистрировано 313 бессимптомных носителей коронавируса, передает zakon.kz.

Зараженных зафиксировали в следующих регионах:

Акмолинская область - 4,

Алматинская область - 9,

Атырауская область - 25,

Восточно-Казахстанская область - 17,

Жамбылская область - 4,

Западно-Казахстансаая область - 30,,

Карагандинская область - 37,

Костанайская область - 4,

Кызылординская область - 2,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 5,

Туркестанская область - 14,

Северо-Казахстанская область - 6,

г. Алматы - 40,

г. Нур-Султан - 62,

г. Шымкент - 49.

Всего в стране подтверждено с 3-го июня - 1 357 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты