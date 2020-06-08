Полиция ищет мужчину, напавшего на девушку на пр. Аль-Фараби в Алматы
На вид ему 20-25 лет.
Фото : Facebook Shyryn Mussina8 июня 2020, 11:10
В Алматы мужчина напал на девушку на проспекте Аль-Фараби. Полиция устанавливает его личность, передает zakon.kz.
Накануне алматинка Шырын Муссина сообщила в соцсетях, что в 23:00 на проспекте Аль-Фараби, когда она возвращалась домой, на нее напал мужчина. На вид ему 20-25 лет, худощавый, рост примерно 175.
Девушка сумела от него отбиться, затем написала заявление в полицию.
Правоохранительные органы сейчас ищут напавшего.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются как личность фигуранта, так и другие обстоятельства дела. Мужчина непременно будет задержан. Его действиям будет дана правовая оценка, с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством, - говорится в сообщении ДП Алматы.
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