Проводимая работа по улучшению условий ведения бизнеса в Казахстане положительно оценена международным рейтингом Doing Business, сказал министр.

Казахстан занимает 25-е место в международном рейтинге Doing Business. Об этом в ходе отчетной встречи с населением рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Международным рейтингом Doing Business положительно оценена проводимая работа по улучшению условий ведения бизнеса в Казахстане. Сегодня в рейтинге Казахстан занимает 25 место. Важно сохранить и улучшить эту позицию. Это делается не ради цифр. Сохранение высокой позиции означает постоянное совершенствование законодательства для развития предпринимательства, - отметил министр.

Лидирующие индикаторы Казахстана в рейтинге – это обеспечение исполнения контрактов (4 место), защита миноритарных инвесторов (7 место) и регистрация предприятий (22 место).

Вместе с тем, требуют улучшения направления по международной торговле (105 место), подключению к системе электроснабжения (67 место), разрешению платежеспособности (42 место). Работа в данном направлении проводится, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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