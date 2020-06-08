Чем меньше доля участия государства в экономике, тем эффективнее функционирует рынок и выше уровень конкуренции.

Доля государственного участия в экономике Казахстана в 2019 году снизилась до 16%. Об этом в ходе отчетной встречи с населением сказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Как показывает практика, чем меньше доля участия государства в экономике, тем эффективнее функционирует рынок и выше уровень конкуренции. В большинстве странах ОЭСР степень участия государства в экономике низкая. В 2019 году участие государства в экономике, по оценке, снизилось до 16%. Это показатель исчисляется как сумма валовой добавленной стоимости произведенной продукции компаниями квазигосударственного сектора, которая затем делится на ВВП страны, - сообщил министр.

Кроме того, в 2019 году доля МСБ в ВВП страны составила 30,8%. В 2015 году данный показатель составлял 24,9%. Цель министерства нацэкономики - увеличить долю МСБ в экономике до 35% в 2025 году.

Общая численность занятых в бизнесе, по словам Даленова, ежегодно увеличивается. На сегодня она составляет 3,4 млн человек.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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