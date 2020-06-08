Экономика Казахстана по итогам года уйдет в минус

С учетом всех факторов рост ожидается отрицательным.

Рост экономики Казахстана по итогам 2020-го составит минус 0,9%. Общее замедление темпов роста в результате пандемии в стране составит пять процентных пункта. Об этом в ходе отчетной встречи с населением рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, сообщает корреспондент zakon.kz.

В прошлом году мы ожидали рост экономики в 2020-м году на уровне 4,1%. Таким был план. В апреле 2020-го года было проведено уточнение показателя социально-экономического развития. И с учетом всех факторов рост ожидается отрицательным. Согласно утвержденным прогнозам рост будет минус 0,9%. А если сравнить с первоначальным прогнозом, то разница составляет почти 5 процентных пунктов, - сообщил он.

Министр отметил, что со сложностями столкнулись экономики всех стран, а экономические вызовы имеют глобальный характер. А потому все страны принимают активные меры поддержки экономики.

По его мнению, в текущей ситуации важно оперативно реагировать на любые изменения ситуации и применять превентивные меры.

Приняты антикризисные меры, принят антикризисный план, действует специальная госкомиссия. Обеспечивается тесная обратная связь. Да, действие Комплексного плана рассчитывается до конца до 2020-го года. Но это не значит, что все закончится в 2020 году, это значит, что все шаги должны быть имплементированы до конца года. Никакого лишнего оптимизма нет. Ведется конкретная работа по поддержке экономики, - сказал министр.

По его словам, все необходимые корректировки прогнозов ВВП уже проведены. И если коридор инфляции ранее был определен на уровне 5-6%, то уже в мае годовая инфляция составила 6,7%.

Поэтому Нацбанком, правительством проводятся мероприятия по удержанию инфляции. Местные исполнительные органы контролируют рост цен на социально значимые товары. Рост ВВП скорректирован был, и он будет – 0,9%. Таким образом, показатели по росту ВВП достаточно консервативны. И в данный момент пересмотр ВВП не предусматривается, - добавил Даленов.

Согласно отчетам, еще в январе 2020-го года 160 стран прогнозировали экономический рост, а уже спустя три месяца 170 стран заявили о снижении. Международные эксперты придерживаются единогласного мнения - нынешний глобальный кризис ни на что не похож. Ограничены и потребители, ограничены и производители.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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