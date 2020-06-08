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В СИЗО Алматы проверяют на COVID-19 следственно-арестованных

Сейчас состояние следственно-арестованных удовлетворительное,

Фото : Pixabay8 июня 2020, 15:26

В СИЗО Алматы следственно-арестованных, имеющих симптомы ОРВИ, проверяют на COVID-19, передает zakon.kz.

В Комитете уголовно-исполнительной системы сообщили, что 7 июня 7 человек, находящиеся в следственном изоляторе Алматы, обратились с жалобами на ухудшение состояния здоровья.

Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. Данные лица были вывезены в медучреждение, где их осмотрели врачи, оказав следственно-арестованным необходимую медицинскую помощь. Подследственные с симптомами ОРВИ помещены в инфекционный изолятор учреждения. У всех взяты анализы на ПЦР-тест. В настоящее время состояние следственно-арестованных удовлетворительное, - говорится в сообщении КУИС.

Сегодня, 8 июня, адвокат Гульнара Сулейменова обратилась к министру здравоохранения, главному санитарному врачу, председателю КУИС и генеральному прокурору с просьбой принять меры по диагностике следственно-арестованных на COVID-19.

По ее словам, у ее подзащитного с сокамерниками уже неделю плохое самочувствие. У них сильная головная боль, температура, ломота в костях и суставах, боли в спине, диарея, потеря обоняния. Но никакая медицинская помощь им не оказывается и они занимаются самолечением. Их пытались вывезти в госпиталь, но там их не приняли и опять вернули в СИЗО.


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