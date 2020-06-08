Как лечат бессимптомных носителей COVID-19 в Алматы

Глава упрздрава напомнил простые правила, которые помогут снизить риск заболеваемости.

Количество бессимптомных носителей коронавирусной инфекции в Алматы составляет более 70 процентов. Об этом сообщил руководитель Управления общественного здоровья города Камалжан Надыров, передает zakon.kz.

По его словам, в Казахстане утвержден клинический протокол лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако специфического лечения бессимптомников нет.

Над этим работают все ученые мира. Бессимптоные не нуждаются в терапии и вмешательстве со стороны медработников. Они находятся на контроле. Мы отслеживаем их состояние путем обзвона и анкетирования, - сказал Надыров.

Глава упрздрава также напомнил простые правила, которые помогут снизить риск заболеваемости. Это ношение масок, обработка рук антисептиками и социальное дистанцирование.

Несмотря на мнимое благополучие которое наблюдается в городе, нельзя забывать о мерах защиты. Мы видим, что от региона к региону ситуация разнится. Ряд регионов был вынужден ужесточить меры. Не хотелось бы, чтобы мы были вынуждены делать это в Алматы. Как быстро город выйдет из этого кризиса зависит только от нас, - подчеркнул Надыров.

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