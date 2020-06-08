Африканского льва привез павлодарец из России, его наказали

Судьба животного пока неизвестна.

Жителя Павлодара привлекли к административной ответственности за незаконный ввоз африканского льва, передает zakon.kz.

Постановлением Специализированного административного суда города Павлодара от 28 мая гр-н Смагулов Д.А. признан виновным в совершении нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 389 КоАП РК, и наложено административное взыскание в виде штрафа в доход государства в размере 10 МРП (27 780 тенге), с конфискацией дикого животного: африканского льва по кличке "Симба", сообщил в facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет.

9 апреля в Павлодаре во время оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер", при мониторинге соцсети Instagfam, было установлено, что Смагулов завел льва.

При проверке установлено, что мужчина незаконно ввез из России в Казахстан африканского льва по кличке "Симба".

Павлодарской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира в отношении владельца животного было составлен административный материал по статье 389 части 1 КоАП РК за незаконный ввоз дикого животного на территорию города. При оформлении административного материала Смагулов вину полностью признал.

У гр-на Д. Смагулова отсутствовало разрешение на ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз с территории Республики Казахстан видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, - написал Дилдахмет.

Судьба животного пока неизвестна.

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