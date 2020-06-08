Пашинян вылечился от коронавируса

Глава правительства Армении вернулся к работе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вылечился от коронавируса. Об этом он написал в Facebook, передает zakon.kz.

Только что получил результаты повторных тестов всей семьи. Они отрицательные, - написал он.

Глава правительства Армении отметил, что вернулся к работе.

Никол Пашинян заразился коронавирусом 1 июня, предположительно, от официанта во время рабочего совещания. Молодой человек принес ему воду без перчаток.

За последние сутки в Армении коронавирус выявили у 547 человек, число подтвержденных случаев заражения уже превысило 12,5 тысячи. Общее число смертей от новой инфекции достигло 259 человек, а ежедневный прирост составляет более 500 человек пятый день подряд.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Армении составило 547, всего число заражений составило 12 364, из них 3 720 выздоровели, 190 скончались.

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