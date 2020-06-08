Первый тест был отрицательным. В Павлодаре умер мужчина от коронавируса

6 июня скончался мужчина 1957 года рождения.

О шестом летальном случае от коронавирусной инфекции рассказали в управлении здравоохранения Павлодарской области, сообщает zakon.kz.

СOVID-19 был подтвержден у мужчины 1957 года рождения. В анамнезе у пациента заболевание сердечно-сосудистой системы, нарушение жирового обмена. 29 мая 2020 года мужчина вызвал врача на дом с жалобами на повышение температуры, сухость и першение в горле, редкий сухой кашель, общую слабость. Пациент осмотрен врачом мобильной бригады поликлиники на дому, назначено лечение. Взят мазок на COVID-19, результат от 31 мая отрицательный, - сообщили pavlodarnews.kz в облздраве.

Как уточнили в ведомстве, пациент рассказывал, что болел 2-3 дня и до этого за медицинской помощью не обращался.

30 мая повторно вызвал врача, после чего бригада скорой медицинской помощи доставила мужчину в провизорный стационар.

При поступлении состояние было тяжелым, госпитализирован в палату интенсивной терапии. Взят повторный мазок, результат на 1 июня положительный. 1 июня после получения положительного результата переведен в инфекционный стационар. Сразу госпитализирован в реанимационное отделение. 3 июня подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На фоне проводимой интенсивной терапии состояние прогрессивно ухудшалось. Пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь, организована консультация необходимых специалистов, также ежедневно проводился консилиум с экспертной группой Национального координационного центра экстренной медицины города Нур-Султана, - говорится в сообщении.

Как отмечают в управлении, лечение проводилось согласно утвержденным стандартам, протоколам диагностики и лечения заболеваний. Несмотря на интенсивную терапию, 6 июня 2020 года в 18 часов 50 минут врачи констатировали смерть пациента. Согласно решению комиссии по изучению летальных исходов смертельный случай зарегистрирован как от коронавирусной инфекции.

На данный момент в Павлодарской области зарегистрировано 268 случаев заражения коронавирусом. 170 пациентов выздоровели и шестеро скончались.

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