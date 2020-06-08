В Алматинской области вновь усилят карантинные меры

ТЦ, рынки, пункты питания буду ограничены во времени работы.

Главный государственный санитарный врач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов постановил усилить карантинные меры в регионе, передает zakon.kz.

Продолжить карантин в Алматинской области и ввести усиление карантинных мер на территории районов и городов Алматинской области с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Режим и сроки карантина могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19, - говорится в постановлении.

Акимам города Капшагай и Илийского района поручено обеспечить работу мобильных постов на автодороге, ведущей к зонам отдыха на побережье Капшагайского водохранилища в г.Капшагай и Жетыгенском сельском округе Илийского района.

В Капшагае ограничат работы объектов общественного питания с сокращением до 30 посадочных мест и графиком работы до 23:00 часов, ограничить время работы СПА центров, саун, бань до 21:00 часов.

В Талдыкоргане продолжат действие следующие ограничения:

1) приостановление работы парков, бассейнов;

2) отключение фонтанов;

3) ограничение времени работы продовольственных и непродовольственных рынков до 15:00 часов;

4) ограничение времени работы торговых домов (центров) до 17:00 часов;

5) ограничение времени работы объектов общественного питания до 23:00 часов.

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