Обманутые в салоне красоты астанчанки, требуют списания своих кредитов

Салон красоты, где они обслуживались, закрылся, а их хозяева исчезли вместе с предоплатой.

Ни денег, ни услуг. Вместо процедур испорченные нервы и кредит на шее. В таком положении оказались сотни женщин столицы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Салон красоты, где они обслуживались, закрылся, а их хозяева исчезли вместе с предоплатой.

3-й месяц женщины ходят в этот салон в надежде получить хоть какую-нибудь информацию. Сначала им по телефону говорили, что салон закрыт на карантин. Позже, когда все ограничения сняли, замок так и остался висеть в дверях. Зато все телефоны администраторов отключены.

Я случайно сегодня пришла и узнала: оказывается, что они ночью закрылись, все продали и съехали. Я хотела договор прервать, - жительница города Балсара Айдосова.

Схема обмана была проста. Клиенток приглашали по телефону на бесплатную процедуру. Хорошее обслуживание, потрясающий результат за 1 раз, баснословные скидки. Женщины настолько теряли голову, что тут же подписывали договор о годовом обслуживании. У кого не было средств, предлагали оформить кредит. Менеджер банка всегда находился в салоне.

Мы требуем, чтобы нам списали кредиты, потому что кредиты разные - начиная от 100 тысяч, у кого-то больше 1 млн. У меня на 300 тысяч кредит. Я успела посетить в этом пакете только 3 процедуры, и 4 раза у меня была оплата по 15 тысяч. У меня осталось 200 тысяч кредита, - посетовала жительница города Наталья Рябченко.

До хозяев салона дозвониться не удалось. Но удалось поговорили с косметологом, которая работала в салоне до карантина.

Мы никакого отношения к закрытию салона не имеем. Мы - тоже потерпевшие. Но то, что в салоне обслуживались почти 10 тысяч клиенток, это правда, - рассказала косметолог Айгуль Асылбеккызы.

Обманутые женщины наняли адвоката. Хотят подать в суд. Юрист усмотрел в действиях администрации салона мошенничество.

Сначала данная фирма вошла в доверие клиента, оказала определенные услуги, чтобы получить в более значительном размере финансовые инвестиции, а затем они скрылись. То есть обманным путем они получили деньги в размере 80-90 млн тенге, объяснил адвокат Санат Курманбаев.

Однако клиентки уверяют, что сумма ущерба гораздо больше. За 2 года работы салон подписал договор с предоплатой почти с 1,5 тысячами женщин. Минимальная сумма одного соглашения - 300 тысяч тенге. Теперь им предстоит долгий судебный процесс, который добавит на их лица еще немало морщин.

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