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Bek Air требуют вернуть 52 миллиона за билеты

С заявлениями о возврате денег за отмененные рейсы обратился еще 161 человек.

Фото : aviata12 июня 2020, 01:15

Сумма иска к авиакомпании Bek Air возросла до 52 миллионов тенге. Несостоявшиеся пассажиры требуют вернуть деньги за отмененные рейсы, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Авиперевозчик отказывается возмещать ущерб. Свой отказ они объясняют тем, что часть билетов продали по невозвратному тарифу. С заявлениями о возврате денег за отмененные рейсы обратился еще 161 человек.

У меня тоже были билеты невозвратные, так как я покупала их за полгода. Но было ли уведомление, не было ли уведомления, рейс по факту был отменен. Мы чисто физически не могли воспользоваться своими билетами. Это не по нашей вине, а по вине авиакомпании, - рассказала пассажирка авиакомпании Алтын Ильясова.

Пассажиры также обратились к агентству, в котором приобретали билеты, с просьбой взять на себя часть выплат. Но представитель компании отказался, заявив, что их организация лишь посредник между клиентом и перевозчиком. Все деньги они сразу отправляли на счет Bek Air.


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