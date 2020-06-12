Костанайцы подали в суд на акимат из-за строительства общежития во дворе

Предназначается оно для студентов медколледжа, но такое соседство мало кого радует.

Жители костанайских многоэтажек подали в суд на 6 государственных органов из-за строящегося во дворе общежития, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Строительная рулетка и судебные иски - теперь главное оружие в руках жильцов 4-х многоэтажек в Костанае. Их покой месяц назад нарушила стройка. Огородили центр двора и начали рыть котлован. Оказалось, для возведения 9-этажного общежития для студентов медицинского колледжа.

Это здание будет стоять в непосредственной близости, это будет окна в окна, это будет тень. Солнца не будет. Почему нужно улучшать жилищные условия одних за счет ухудшения проживания других? Государство не в состоянии, что ли, в равной степени это обеспечить? - посетовал житель города Валерий Райхерт.

В качестве протеста один из жильцов дома повесил на своем балконе плакат "Мы против строительства в нашем дворе". Баннер с такой же надписью люди пытались разместить на лицевой стороне дома, но полицейские и сотрудники акимата без внятных объяснений плакат изъяли. Старшая по дому Вера Крюкова хотела добиться разрешения на одиночный пикет, но и здесь не вышло. И чем дальше двигается стройка, тем жарче становятся протесты людей.

Мы же люди, мы - законопослушные люди. Мы устали, нас не слышат! Пускай прекратят эту стройку. Мы понимаем, 250 человек нужно общежитие, но нас ведь тоже не 1-2 человека, нас даже больше, чем 250, почему нас не хотят слушать? - добавила жительница города Жанна Шалабаева.

Люди подали в суд сразу на 6 государственных органов с требованием остановить стройку и указали на нарушение норм.

Для 2-3-этажных зданий расстояние от ближайших зданий и сооружений должно составлять не менее 15 метров. Если здание 4 этажа, то не менее 20. Если более 4-х, еще с учетом инсоляции. Как мы видим, противопожарное расстояние, этот разрыв не соблюден, - отметил юрист Ерлан Оспанов.

Однако в Управлении строительства Костанайской области категорично заявили: общежитию в 9 этажей быть. Тем более, что уже выделено 780 млн бюджетных тенге. В ведомстве уверены, что нарушений при планировке и строительстве здания нет.

По нашему заказу был разработан проект, который прошел государственную строительную экспертизу проектов, где все эти нормы были учтены. Если бы где-то были какие-то недоработки и несоответствия, которые не допускаются, то было бы на них указано, - сказал руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Берик Танжариков.

Между тем в высшем медицинском колледже говорят, что в общежитии они нуждаются давно. Из 1 тысячи студентов 450 живут на съемных квартирах. В скором времени учебное заведение начнет набирать абитуриентов после 9 класса. А это значит, несовершеннолетним потребуется особый присмотр, который смогут обеспечить в общежитии.

Это, во-1-х, очень хорошо, что находится возле основного учебного корпуса. 2-я причина - что действительно будет сэкономлен бюджет родителей, потому что они отдают на съемные квартиры, а здесь могут жить в общежитии, - отметила директор костанайского высшего Медицинского колледжа Айгерим Оспанова.

Сдать здание планируют в ноябре. Однако люди хотят, чтобы на время судебных разбирательств с госорганами стройка была приостановлена. Не оставляют они и попытки устроить акцию протеста и повторно подали в акимат заявку на пикетирование.

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