"Нас избивают!": заключенные жалуются на беспредел в актауской колонии

В самом же спецучреждении сообщили, что никого не избивают, а драки между собой устраивают так называемые блатные и работяги.

Актауские заключенные жалуются на беспредел в колонии максимальной безопасности. Осужденные снимают себя на видео и шлют запись родным с криком о помощи, сообщает zakon.kz со ссылкой на astanatv

В самом же спецучреждении ГМ 172-6 сообщили, что никого не избивают, а драки между собой устраивают так называемые блатные и работяги. С теми же, кто нарушает режим, а некоторые за решеткой требуют нормальную еду, проводятся беседы.

Видео с раздирающими душу подробностями прислал своим родным заключенный колонии 172/6. На камеру арестант даже называет имена и должности обидчиков. И такие видеоролики есть почти у каждого родственника осужденного этой тюрьмы. В негодовании семьи арестантов собрались возле исправительного учреждения. Близкие уверены, за колючей проволокой творится настоящий беспредел.

Мой родственник жаловался, что его в тюрьме бьют сотрудники. Я пыталась получить свидание, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, но с декабря меня не пускают. Сейчас говорят, что карантин, но в декабре, же его еще не было, - посетовала родственница осужденного Айкумыс Беймуханова.

Нурзабира Даулбаева уже несколько месяцев добивается госпитализации в санчасть своего сына. Парень с гепатитом С, по словам женщины, нуждается срочной в медицинской помощи. Но вместо больничной палаты его заставляют работать. А в марте и вовсе ей сообщили, что сына избили.

Какой-то Марат мне сказал: «Вашего сына избили сотрудники». Какие сотрудники? Масакпаев какой-то. А эти говорят, что сами себя избили, друг друга. Именно Нурбека избили, а остальных нет что ли? Если друг с другом дерутся, кто-то еще должен быть, вот, пожалуйста. Пускай мне сына покажут, хотя бы по телефону поговорить, - посетовала мама осужденного Нурзабира Даулбаева.

Руководство колонии подтверждает: драки за колючей проволокой действительно происходят. Но дерутся заключенные между собой.

Есть такие осужденные, которым хочется жить вольно, питаться не как все осужденные, а хочет питаться лучше. Он хочет, чтобы у него было мяса побольше, чтобы ему готовили пиццу, и мы это все устраняем… Нет, не рукоприкладством, у нас такого нет. Я вот это рукоприкладство я пресекаю, понимаете, да? Я пресекаю, - ответил и. о. начальника учреждения ГМ 172/6 Айтбай Кенженов.

Но на вопрос каким именно образом они это пресекают, он лишь ответил "Я вам сейчас не могу сейчас сказать эту информацию".

Кстати, пользоваться телефонами осужденным запрещено. Но почему-то в этой колонии арестанты мобильниками активно пользуются. Начальник учреждения заявил, что аппараты у заключенных забирают регулярно. Но, судя по всему, они где-то достают их снова.

Я признаю, что у всех осужденных есть телефоны, запрещенные предметы…Недавно в СУСе самом изъяли 22 телефона, там были запрещенные трамадолы, анаша, все было, ножи, штыри, это все было. Я позвонил прокурору и все показал им, да, - ответил и. о. начальника учреждения ГМ 172/6 Айтбай Кенженов.

Что же касается родственников заключенных, то они намерены обращаться в ДУИС с требованием организовать встречи с родными. Многие из них не видели своих родных больше полугода.

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