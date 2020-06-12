Выборы назначаются в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил выборы в Сенат Парламента на 12 августа, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Назначить на 12 августа 2020 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, - значится в постановлении президента.

Отмечается, что выборы назначаются в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов.

Правительству Республики Казахстан, акимам городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, - говорится в тексте.

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