Токаев назначил выборы в Сенат Парламента
Выборы назначаются в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов.
Фото : http://senate.parlam.kz/12 июня 2020, 07:08
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил выборы в Сенат Парламента на 12 августа, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Назначить на 12 августа 2020 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, - значится в постановлении президента.
Отмечается, что выборы назначаются в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов.
Правительству Республики Казахстан, акимам городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, - говорится в тексте.
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