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"Автоураганы" заработали вокруг Алматы

С 10 июня 2020 года восстановлена работоспособность АПК "Автоураган", расположенных вокруг города Алматы.

Фото : ДП Алматинской области12 июня 2020, 09:23

Департамент полиции Алматинской области сообщил о том, что в Талдыкоргане и вокруг Алматы заработали АПК "Автоураган", передает zakon.kz.

На сегодняшний день завершены технические и ремонтно-восстановительные работы системы аппаратно-программного комплекса (АПК) "Автоураган" по выявлению административных нарушений Правил дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Посты АПК, расположенные в городе Талдыкоргане на:

1) ул. Жансугурова - ул. Шевченко;
2) ул. Назарбаева - ул. Алдабергенова;
3) ул. Жансугурова - ул. Желтоксан;
4) ул. Шевченко - ул. Гаухар ана;
5) ул. Абылай-хана - ул. Уалиханова

Они были подключены к работе с 9 июня 2020 года.

С 10 июня 2020 года восстановлена работоспособность АПК "Автоураган", расположенных вокруг города Алматы:

1) " Айтей" по трассе Алматы - Бишкек 31 км;
2) "Кызыл-Кайрат" по трассе Алматы - Талгар 22 км;
3) "Кызыл ту" по трассе Алматы - Кокпек - Коктал 23 км;
4) "Маловодное" по трассе Алматы - Кокпек - Коктал 73 км;
5) по трассе Алматы - Оскемен 54 км (г. Капшагай).

Комплекс "Автоураган" автоматически фиксирует ПДД и сохраняет данные на флеш-накопителе: фотографии машины нарушителя, государственный регистрационный номерной знак, зафиксированную скорость, направление движения, дату и время нарушения, значение максимальной допустимой скорости на данном участке дороги, место нарушения, серийный номер датчика и номер сертификата. Он способен засечь нарушение, не связанное с превышением скорости, записать общую ситуацию на участке. Номер автомобиля нарушителя автоматически будет проходить проверку по базам розыска.


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