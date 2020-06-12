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Мужчина вступил в схватку с аллигатором из-за своего пса

Мужчина отделался незначительными царапинами. Но передняя лапа пса была почти оторвана.

Фото : кадр из фильма "Эйс Вентура: Когда зовет природа"12 июня 2020, 09:58

Житель Флориды вступил в схватку с аллигатором, который схватил его собаку. Об этом пишет Fox News, передает zakon.kz.

Трент Твиддейл гулял со своим шестилетним псом Локи утром. В один момент пес опустил лапы в реку, тогда аллигатор напал на него.

Твиддейл - бывший штаб-сержант - не раздумывая ни минуты бросился на помощь питомцу.

Я схватил собаку за ошейник, чтобы попытаться оттащить его назад. В итоге мы "перетягивали канат". Поэтому я отпустил ошейник, зашел в воду и принялся колотить алиигатора по голове, пока он не отступил, - сказал Трент.

Мужчина отделался незначительными царапинами. Но передняя лапа Локи была почти оторвана.

Когда я вытащил пса иp воды, было похоже, что его лапа висит на одной только коже. Ветеринары вставили металлические пластины. Я надеюсь, что он сможет полностью восстановиться, - рассказал Трент Твиддейл.

Теперь же мужчина решительно настроен поймать аллигатора. Он установил ловушку с помощью сотрудников флоридской службы по охране рыбы и дикой природы. В дальнейшем аллигатора могут доставить на ферму.

Я очень люблю своего пса, и готов драться за него не на жизнь а на смерть, - отметил Твиддейл.


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