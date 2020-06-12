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Оператора онлайн-казино планируется создать в Казахстане

Сейчас "онлайн-казино" находится под строжайшим запретом.

Фото : 112 Украина12 июня 2020, 11:00

В Казахстане рассматривается законопроект по вопросам внесения изменений в предложения по пополнению доходной части бюджета и совершенствования налогообложения, сообщает zakon.kz.

Летом 2019 года Президент РК К.К.Токаев наложил вето на идею депутатов Мажилиса Парламента по созданию оператора онлайн-казино.

Однако сейчас данная поправка вновь инициирована в Парламенте.

Сейчас "онлайн-казино" находится под строжайшим запретом. В 2007 году все казино и залы игровых автоматов были выведены в специальные резервации согласно опыту зарубежных стран, т.к. казино вызывало сильную зависимость у населения, а также выигрыш в казино по факту был делом случая, и никак не зависел от навыков (знаний) игрока. В этом основное отличие онлайн-казино от букмекерства, где выигрыш зависит от навыков (знаний) участника пари.

Кроме того, большинство продуктовой линейки онлайн-казино, позволяет закладывать в игровые автоматы фиксированную маржу (через генератор-случайных чисел), т.е. онлайн автоматы всегда выплачивают меньше денег, чем принимают.


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