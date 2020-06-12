Почему меняется сумма инвестиционного дохода?

Сумма пенсионных накоплений вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда на данный момент приблизилась к 12 триллионам тенге.

Диверсификация инвестиций пенсионных накоплений в надежные финансовые инструменты в различных валютах обеспечивает защиту от рисков валютной и рыночной переоценки, сообщает zakon.kz.

Сумма пенсионных накоплений вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда на данный момент приблизилась к 12 триллионам тенге. Как известно, сумма пенсионных накоплений включает в себя пенсионные взносы и инвестиционный доход от инвестирования поступивших средств.

Поступающие на ИПС пенсионные взносы, учет которых ведет ЕНПФ, инвестируются доверительным управляющим пенсионными активами - Национальным Банком Республики Казахстан (НБРК) в различные финансовые инструменты. НБРК инвестирует пенсионные активы в соответствии с перечнем финансовых инструментов, разрешённых к приобретению за счёт пенсионных активов, утверждённым Правительством Республики Казахстан, и лимитов инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией ЕНПФ.

С целью минимизации рисков финансовые инструменты диверсифицируется по видам, направлениям инвестирования, в том числе валютам. В настоящее время около 2/3 инвестиций номинированы в тенге и около 1/3 - в иностранной валюте, большая часть последних - в долларах США.

Сумма пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) пересчитывается и переоценивается ежедневно в соответствии с результатами инвестирования пенсионных активов.

В состав инвестиционного дохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении и т.д.

Инвестиционный доход является величиной непостоянной и может быть, как положительным, так и отрицательным в краткосрочном периоде. Диверсификация инвестиций пенсионных накоплений в надежные финансовые инструменты в различных валютах обеспечивает защиту от рисков валютной и рыночной переоценки.

Для примера можно рассмотреть начисление инвестиционного дохода на счета вкладчиков и получателей в 2020 году.

С января по 10 июня 2020 года на счета вкладчиков был зачислен чистый инвестиционный доход в размере 438,7 млрд тенге.

За январь чистый инвестиционный доход составил +28,15 млрд тенге, за февраль +111,7 млрд тенге, за март +521,8 млрд тенге, за апрель – 125,6 млрд тенге, за период с мая по 10 июня 2020 года – 97,3 млрд тенге.

Как видно, в марте наблюдался большой рост инвестиционного дохода (+521,8 млрд тенге), в апреле, мае – начале июня снижение инвестиционного дохода, вместе с тем, общая его сумма за период января по 10 июня 2020 года остается положительной +438,7 млрд тенге.

Начиная с марта 2020 года, большое влияние на и доходность пенсионных активов оказало изменение курса тенге к доллару США.

Так, в марте произошло укрепление курса доллара США по отношению к тенге с 381 до 448 тенге за 1 доллар США. Положительная валютная переоценка пенсионных активов, размещенных в валютные инструменты, повлияла на существенное увеличение чистого инвестиционного дохода по пенсионным активам.

В апреле же, наоборот, произошло укрепление курса тенге по отношению к доллару США с 448 тенге до 424 тенге. Тенденция укрепления национальной валюты продолжилась и в мае 2020 года. Курс тенге поднялся до 411 за доллар США. Первая декада июня также характеризуется ростом курса национальной валюты с 411 до 399 тенге за 1 доллар США. Соответственно, сложилась отрицательная переоценка пенсионных активов, размещенных в валютные инструменты, что повлияло на снижение инвестиционного дохода.

Вместе с тем, обращаем внимание, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее 1 (одного) года. Краткосрочные данные (ежедневные, ежемесячные и т.д.) – не являются показательными, т.к. зависят от ежедневной рыночной конъюнктуры.

К примеру, за прошлый 2019 год чистый инвестиционный доход, начисленный на ИПС вкладчиков ЕНПФ составил 641,8 млрд тенге, доходность составила 6,57% при инфляции 5,4%.

За 2018 год чистый инвестиционный доход составил 917,1 млрд тенге.

За 2017 год чистый инвестдоход составил 550,6 млрд тенге.

За 2016 год чистый инвестдоход составил 472,4 млрд тенге.

За 2015 год чистый инвестдоход составил 761,5 млрд тенге.

Инвестиционный доход, обеспеченный Национальным Банком за период управления пенсионными активами с сентября 2013 года по май 2020 года, составил более 30% в общем объеме пенсионных накоплений или 3,8 трлн тенге.

Вся система инвеступравления и учета пенсионных активов является прозрачной: каждый вкладчик имеет возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении и вместе с тем получать информацию по инвестиционному управлению пенсионными активами ЕНПФ и о финансовых инструментах, в которые размещены пенсионные активы ЕНПФ, публикуется на официальном сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) в разделе "Показатели/Инвестиционная деятельность".

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