В Военном суде Шымкента начался суд по взрывам в Арыси

В деле фигурирует 16 подсудимых.

В Военном суде Шымкентского гарнизона началось главное судебное разбирательство по взрывам в городе Арыси, передает zakon.kz.

В деле фигурирует 16 подсудимых, потерпевшими признаны 1 473 человека.

Помимо них в процессе обязательно участие адвокатов подсудимых и прокурора. На основании чего, 11 июня 2020 года начато выездное судебное разбирательство в актовом зале, рассчитанного на 400 посадочных мест, находящегося в войсковой части города Шымкент, - говорится в сообщении суда.

На первое судебное заседание явились 204 участника процесса, из них 16 подсудимых, 19 адвокатов, 3 общественных защитника, 5 прокуроров и 165 потерпевших.

В целях выполнения санитарно-эпидемиологических требований о социальном дистанцировании в зале судебного заседания провели соответствующую рассадка. В итоге не все желающие были допущены в зал суда.

Вместе с этим, все заинтересованные лица будут вызваны и допрошены в ходе рассмотрения дела, - отметили в Военном суде.

Год назад, 24 июня в воинской части в Арыси начали взрываться боеприпасы. Серия взрывов длилась больше суток, население эвакуировали. В результате ЧС погибли три человека: два военнослужащих и местный житель. 11 октября во время плановых работ по уничтожению собранных фрагментов боеприпасов на полигоне близ Арыси погиб начальник инженерной службы войсковой части.

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