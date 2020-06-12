Сколько казахстанцев умерли от ОРЗ и пневмонии в начале 2020 года

Число незначительно меньше по сравнению с прошлым годом.

Количество умерших по итогам первого квартала 2020-го составило меньше, чем за такой же период 2019-го, передает zakon.kz.

По данным, приведенным ranking.kz, по итогам первого квартала текущего года число умерших в стране составило 31,2 тыс. человек. Это на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 61,4%, или 19,2 тыс. человек — городское население, 38,6%, или 12 тыс. человек — сельское.

По гендерному признаку количество умерших мужчин превышает количество женщин: 14,4 тыс. женщин (минус 8,1%) на 16,8 тыс. мужчин (минус 7%).

Наибольшее число умерших в Восточно-Казахстанской области: 3,3 тыс. человек, против 3,7 тыс. человек годом ранее (минус 11,1% за год). Следом идут Алматинская (3,2 тыс. человек, против 3,5 тыс. человек годом ранее, минус 6,7%) и Карагандинская (3,1 тыс. человек, против 3,5 тыс. человек годом ранее, минус 10%) области.

Сокращение смертности отмечено в 13 регионах. В 4 отмечен незначительный рост: в Западно-Казахстанской области (плюс 3,4% за год), Шымкенте (плюс 2%), Мангистауской области (плюс 1,3%) и столице (плюс 0,2%).

Почти четверть случаев — 23,7%, или 7,4 тыс. пришлась на болезни системы кровообращения, среди которых 166 смертей — от гипертонической болезни, 2,5 тыс. — от ишемической болезни сердца, 2,7 тыс. — от сосудистого поражения мозга.

Еще 11,7%, или 3,7 тыс. случаев, пришлось на смерти от новообразований, среди которых смертность от злокачественных новообразований составила 3,6 тыс. случаев.

На болезни органов дыхания пришлось также 11,7% смертей, среди них 1 тыс. случаев — от гриппа, ОРЗ и пневмонии.

Смерти от несчастных случаев, отравлений и травм составили 7,7%, или 2,4 тыс. случаев.

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