Мажилис принимает все необходимые меры для нераспространения коронавируса

Для эпидемиологического контроля входы в здание оснащены медицинскими тепловизорами и антисептическими средствами.

Мажилис принимает все необходимые меры для нераспространения коронавирусной инфекции. Вместе с тем, тест на определение коронавирусной инфекции показал положительный результат у одного из депутатов Мажилиса, сообщает zakon.kz.

В настоящее время коронавирусная инфекция обнаружена у депутата Мажилиса Бекболата Тлеухана, который проходит необходимый курс лечения. Мажилисмен в течение длительного времени, предшествующего обнаружению инфекции, находился на удаленном режиме работы.

Иных случаев заболеваний в настоящее время ни у депутатского корпуса, ни у сотрудников Аппарата не выявлено.

С первых дней введения карантина депутатам было рекомендовано находиться в здании Мажилиса только в дни проведения пленарных заседаний, а также заседаний комитетов и рабочих групп по контрольным законопроектам. При этом депутаты Мажилиса старше 65 лет перешли на удаленный режим работы.

Все пленарные заседания транслируются в режиме онлайн.

Руководители рабочих групп координируют работу над законопроектами дистанционно посредством современных видов коммуникаций: аудио-видеоконференций, селекторных совещаний и др.

С первых дней карантина в здании Мажилиса были введены ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Для эпидемиологического контроля входы в здание оснащены медицинскими тепловизорами и антисептическими средствами, в помещениях организована обработка дезинфицирующими средствами в местах общего пользования, соблюдается масочный режим и социальная дистанция между сотрудниками Аппарата, 80% которых переведены на удаленный режим работы.

Кроме того, и депутаты Мажилиса, которые принимают участие в заседаниях Палаты, и сотрудники Аппарата регулярно проходят тесты на определение коронавирусной инфекции.

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