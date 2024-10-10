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Минздрав: В массовом тестировании на коронавирус необходимости нет

вирус, Минздрав, Covid-19, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 17:12 Фото: pixabay
Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК 10 октября 2024 года рассказала об эпидемиологической ситуации в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Она заявила, что в Казахстане эпидситуация по коронавирусу на сегодняшний день стабильная.

"С начала 2024 года в стране зарегистрировано 1700 случаев коронавируса, летальных случаев нет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снижена в семь раз. Люди, поступающие в стационары с тяжелым случаем ОРВИ, обследуются в обязательном порядке и на коронавирус. Тотального обследования, как при пандемии, нет у нас", – заявила она.

Руководитель управления по контролю за инфекционными заболеваниями комитета санэпидконтроля Роза Кожапова добавила, что 12 тыс. тестов на сегодня имеется. Этого запаса достаточно.

"Клиницист направляет именно по клиническим показаниям. Когда есть необходимость дифференциации, пациент направляется на исследование. Бесплатно, он за это дополнительно платить не должен. Но приобрести дополнительно есть возможность, при необходимости", – заверила она.

10 октября 2024 года Сархат Бейсенова рассказала, что делается для предотвращения ввоза в страну нового опасного вируса Марбург.

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