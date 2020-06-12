Контрабандные сигареты под видом окорочков пытались ввезти в Казахстан
В общей сложности пограничниками изъято почти 400 тысяч пачек сигарет.
Фото : Pixabay12 июня 2020, 12:26
Ввоз крупной партии контрабандных сигарет из Кыргызстана в Казахстан пресекли казахстанские пограничники, сообщает zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, 11 июня 2020 года казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Карасу", расположенном в Жамбылской области предотвращен контрабандный ввоз в Казахстан из Кыргызстана почти 400 000 пачек сигарет.
Организаторами табачные изделия были сокрыты под грузом куриных окорочков. Разрешительные документы и акцизные марки на сигаретах отсутствовали. Следует отметить, что это не первая попытка незаконного ввоза с территории Кыргызстана товароматериальных ценностей, – отмечено в сообщении пресс-службы ведомства.
Задержанная партия сигарет передана в Департамент Государственных доходов по Жамбылской области.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5027256-839dcb80adf898335a303f47a677e1cd
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...