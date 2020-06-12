Контрабандные сигареты под видом окорочков пытались ввезти в Казахстан

В общей сложности пограничниками изъято почти 400 тысяч пачек сигарет.

Ввоз крупной партии контрабандных сигарет из Кыргызстана в Казахстан пресекли казахстанские пограничники, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, 11 июня 2020 года казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Карасу", расположенном в Жамбылской области предотвращен контрабандный ввоз в Казахстан из Кыргызстана почти 400 000 пачек сигарет.

Организаторами табачные изделия были сокрыты под грузом куриных окорочков. Разрешительные документы и акцизные марки на сигаретах отсутствовали. Следует отметить, что это не первая попытка незаконного ввоза с территории Кыргызстана товароматериальных ценностей, – отмечено в сообщении пресс-службы ведомства.

Задержанная партия сигарет передана в Департамент Государственных доходов по Жамбылской области.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!