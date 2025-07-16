КНБ: 466 тысяч пачек сигарет пытались тайно ввезти в Казахстан
Фото: unsplash
На автомобильном пункте пропуска "Карасу" Жамбылской области пограничниками пресечен провоз крупной партии сигарет (466 тысяч пачек). Это произошло 11 июля 2025 года. Другие детали Zakon.kz озвучили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ).
Также известно, что табачные изделия пытались ввезти в Казахстан без сопроводительных документов, сокрыв в перевозимом грузе.
"По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет более 233 млн тенге".Пресс-служба КНБ
В пояснении сказано, что задержанный груз передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.
Фото: gov.kz
Ранее стало известно, что в Казахстане провели очередной ежегодный опрос населения о потреблении табака. Полученные результаты показали, что из общего числа обследованных членов домашних хозяйств в настоящее время курят табак 17,5% населения, в 2024 году показатель был на уровне 20,7%.
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