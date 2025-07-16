#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
525.87
614.37
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
525.87
614.37
6.72
События

КНБ: 466 тысяч пачек сигарет пытались тайно ввезти в Казахстан

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, сигарета, курильщик, курильщики, электронные сигареты, электронная сигарета, вейп, вейпы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 11:14 Фото: unsplash
На автомобильном пункте пропуска "Карасу" Жамбылской области пограничниками пресечен провоз крупной партии сигарет (466 тысяч пачек). Это произошло 11 июля 2025 года. Другие детали Zakon.kz озвучили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ).

Также известно, что табачные изделия пытались ввезти в Казахстан без сопроводительных документов, сокрыв в перевозимом грузе.

"По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет более 233 млн тенге".Пресс-служба КНБ

В пояснении сказано, что задержанный груз передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.

Фото: gov.kz

Ранее стало известно, что в Казахстане провели очередной ежегодный опрос населения о потреблении табака. Полученные результаты показали, что из общего числа обследованных членов домашних хозяйств в настоящее время курят табак 17,5% населения, в 2024 году показатель был на уровне 20,7%.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Аким Алматы сменил главу Управления энергетики и водоснабжения города
События
12:20, Сегодня
Аким Алматы сменил главу Управления энергетики и водоснабжения города
В Астане водитель закрыл госномер бумажкой – лишился свободы, машины и прав
События
10:28, Сегодня
В Астане водитель закрыл госномер бумажкой – лишился свободы, машины и прав
Нацбанк назвал основные причины роста активов Нацфонда
События
10:00, Сегодня
Нацбанк назвал основные причины роста активов Нацфонда
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: