Стоимость ремонта дорог пытались завысить на 12,5 млрд тенге

Была проведена экспертиза сметной документации.

Цену ремонта дорог в Казахстане хотели завысить более, чем 12 миллиардов тенге, сообщает zakon.kz.

По словам генерального директора Национального центра качества дорожных активов Замира Сагинова, было установлено более 800 нарушений.

По всей республике организовано свыше 410 совместных выездов на проблемные участки автомобильных дорог, в результате которых установлено более 800 нарушений и внесены соответствующие представления в АО "КазАвтоЖол" и акиматы, 80% которых уже устранены. В рамках экспертизы качества предотвращено использование некачественных материалов в ходе строительно-ремонтных работ на автомобильных дорогах на сумму более 860 млн тг, - отметил он.

Сагинов добавил, что с момента запуска проектного офиса проведена экспертиза сметной документации на средний ремонт автомобильных дорог общей стоимостью 135 млрд тг., по результатам которой выявлены и исключены факты завышения сметы на 12,5 млрд тг.

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