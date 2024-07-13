Почти на 5 млрд тенге завысили сметы на ремонт дорог в пяти регионах Казахстана

В пяти регионах страны на 4,8 млрд тенге завысили сметы на ремонт и строительство дорог, вписывая в документы лишние и дублирующие работы, Zakon.kz.

Об этом заявил 12 июля 2024 года глава Антикоррупционной службы Асхат Жумагали на расширенном заседании полугодовой коллегии ведомства. Он отметил, что в стране проходит внешний анализ в дорожной отрасли во время которого изучат все процессы – от планирования строительства до приемки работ.

"За последние 3,5 года Антикоррупционная служба зарегистрировала 65 правонарушений, ущерб по которым составил порядка 9 млрд тенге. Вторым направлением работы станет мониторинг текущего строительства дорог. По всей стране охвачено 217 участков, на которые выделено более 2 трлн тенге", – сообщил Жумагали.

Под особым контролем Агентства 12 масштабных проектов. За каждым из них закреплены ответственные лица, которые координируют работу на местах. Кроме того, во всех регионах сформированы мониторинговые группы, куда вошли общественники, а также эксперты в этой отрасли.

"В ходе анализа уже выявляются нарушения. Помимо завышения смет в пяти регионах страны, в шести – установлено неэффективное планирование проводимых работ. К примеру, в области Абай следом за проведением ямочного ремонта на 20 млн тенге, на том же участке проводят текущий – уже на 1 млрд", – добавили в ведомстве.

В пресс-службе Антикора уточнили, что особое внимание во время анализа уделят работе Центра качества дорожных активов Министерства транспорта. Только в четырех регионах им выявлено 526 нарушений, которые так и устранили.

Об итогах анализа будет доложено президенту Касым-Жомарту Токаеву и общественности.

Министр транспорта РК Марат Карабаев на заседании правительства 9 июля 2024 года рассказал о том, какие дороги сдадут в эксплуатацию в этом году. По его словам, в стране планируют отремонтировать и реконструировать 12 тысяч километров трасс.

13 июля 2024 года в Антикоре сообщили о завершении расследования в отношении экс-министра юстиции Марата Бекетаева и экс-вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова.