Олимпийский чемпион не имеет претензий к Федерации тяжелой атлетики

Нижат Рахимов попросил не создавать ненужные интриги из этой ситуации.

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Нижат Рахимов объявил о том, что нашел взаимопонимание с Федерацией тяжелой атлетики Казахстана, передает zakon.kz.

На днях казахстанские тяжелоатлеты, в том числе олимпийский чемпион Нижат Рахимов, записали видеообращение, в котором пожаловались на невыплату зарплат. Позже выяснилось, что структура их гонорара состоит из двух частей - основной зарплаты от Национального олимпийского комитета и дополнительных выплат на основе спонсорских денег. Именно с дополнительными выплатами и возникли сложности.

Однако теперь, похоже, все вопросы между олимпийским чемпионом и Федерацией улажены.

В данный момент СМИ распространяет информацию, что я выдвигаю определенное недовольство в отношении Федерации тяжелой атлетики РК. Да, у нас были определенные не решенные вопросы, но на сегодняшний день наше недопонимание с Федерацией тяжелой атлетики РК исчерпано. Мы провели переговоры и пришли к взаимопониманию и единогласию, - написал Нижат Рахимов в своем Instagram.

Олимпийский чемпион попросил не создавать ненужные интриги из этой ситуации.

Я не веду двухстороннюю игру. Как спортсмен и в первую очередь как мужчина , в ответе за каждое свое слово и действие . Прошу СМИ не вмешивать меня в свои интриги,и от имени меня распространять ложную информацию. Если я посчитаю нужным что-либо высказать ,я выскажу сам ,без участия СМИ и других лиц, - заявил Рахимов.

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