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Как формируется коллективный иммунитет, пояснила Актаева

Чтобы сформировать коллективный иммунитет, из 100 человек 95 должны быть привиты.

Фото : Минздрав12 июня 2020, 15:22

Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева пояснила, что такое коллективный иммунитет и как он формируется, передает zakon.kz.

Коллективный иммунитет - это косвенная защита непривитых лиц за счет обеспечения достаточного числа привитых лиц. Среди определенной целевой группы необходимо, чтобы был пороговый уровень привитых. ВОЗ рекомендует 95%, то есть из 100 человек, подлежащих вакцинации, 95 человек должны быть привиты. В таком случае остальные 5 непривитых лиц обеспечиваются защитой, даже при отсутствии профилактической прививки, - объяснила Актаева.

По ее словам, благодаря профилактической вакцинации в Казахстане с 1996 года нет случаев полиомиелита, с 2009 года нет дифтерии, очень редко встречаются случаи столбняка, краснухи.

Это все за счет того, что формируется коллективный иммунитет. (Это значит, что - ред.) доля привитых лиц значительно выше, нежели числа тех, кто не получил профилактические прививки, - добавила она.


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