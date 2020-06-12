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Крупнейший трафик героина на 350 млн тенге ликвидирован в Казахстане

На "черном" рынке его стоимость составляет порядка 350 млн долларов - Жамаубаев.

Фото : astynomia.gr12 июня 2020, 15:45

Служба экономических расследований ликвидировала крупнейший наркотрафик героина весом свыше 1,1 тонны. Об сегодня на отчетной встрече с населением рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, сообщает корреспондент zakon.kz.

Министр напомнил, что в 2019 году штат Службы экономических расследований сокращен на 40%, что позволило увеличить зарплату, снизить коррупционные риски и привлечь высококвалифицированных специалистов.

В условиях сокращения штата, акцент осознанно смещен в сторону выявления значимых экономических преступлений. Так, ликвидировано 26 ОПГ. Практически все регионы страны очищены от игорных заведений, что положительно воспринято общественностью, - сказал он.

Кроме того, он отметил, что Служба экономических расследований Казахстана впервые в СНГ ликвидировала крупнейший наркотрафик героина весом свыше 1,1 тонны.

На "черном" рынке его стоимость составляет порядка 350 млн. долл., - уточнил министр.

Также, по его словам, на сегодня, объем обналичивания денежных средств сокращен до 18%.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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