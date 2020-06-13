Названы способы сделать фастфуд менее вредным для организма

Готовая еда из ресторанов быстрого питания имеет право на существование, но с рядом ограничений, утверждает врач.

Фастфуд может наносить организму значительно меньший вред, если соблюдать несколько правил его употребления, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, относительно безвредным будет самодельный бургер из хорошего мяса, цельнозернового хлеба и большого количества зелени.

Если очень хочется картошки, можно, допустим, запечь ее в духовке, она тоже получится с корочкой. Главное, не пользоваться при этом растительными маслами особенно долго - они начинают окисляться. Если вы хотите сделать мороженое, сделайте сорбет. Для этого можно смешать в блендере замороженные ягоды, йогурт, потом заморозить, - рассказала Соломатина.

Готовая еда из ресторанов быстрого питания также имеет право на существование, но с рядом ограничений, утверждает врач. Например, наггетсы можно есть, если убрать с них корочку, а одну из булок в бургере можно заменить овощами или просто отложить в сторону. Стоит отдать предпочтение шаурме из курицы, а не баранины, при этом нужно попросить заменить майонез томатным соусом.

И берите фастфуд только в проверенных местах, - резюмировала Соломатина.

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