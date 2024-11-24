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"Макдоналдс" в США введет бюджетное меню за 5 долларов

Цены, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 08:08 Фото: pixabay
С 7 января 2025 года в американских ресторанах быстрого питания появится новое бюджетное меню, сообщает Zakon.kz.

По данным CNN, новое бюджетное меню предназначено для клиентов, которых отпугнули высокие цены. Такое решение эксперты считают вынужденным, ведь сеть таким образом пытается возобновить рост после низких показателей последних нескольких кварталов.

Средняя цена блюд в заведениях выросла примерно на 40% за последние пять лет, в то время как клиенты стараются экономить деньги. В октябре произошла вспышка кишечной палочки, что вдобавок привело к резкому падению продаж и трафика. В ноябре компания пообещала вложить 100 млн долларов в маркетинг и помощь франчайзи, наиболее пострадавшим от паники.

По мнению экспертов, новая инициатива поможет компании "укрепить имидж как ценностно-ориентированного бренда", несмотря на высокую инфляцию.

"Это крупнейшая инициатива "Макдоналдса" с 2018 года, когда цены на некоторые блюда составляли от одного до трех долларов", – говорится в публикации.

Недавно в Испании менеджер супермаркета съела непроданную еду и была уволена. Дальнейшие события развивались самым интересным образом.

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