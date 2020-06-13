Полицейские закрыли глаза на КНБ-шника, разгромившего салон и прилюдно избивавшего экс-жену

Был нанесен ущерб на сумму около 300 тысяч тенге.

Владелица салона красоты в Нур-Султане пожаловалась на бездействие полицейских по отношению к разгромившему ее салон мужчину, сообщает zakon.kz.

Я снимаю салон красоты. Сдала кабинет девушке косметолог, которую, как выяснилось избивает бывший муж. Сотрудник следственного отдела КНБ, - написала женщина в группе "Астана - Что? Где? Когда?" в facebook.

По словам женщины, 6 июня мужчина пришел в ее салон красоты и пытаясь вытащить свою жену из кабинета, выбил окно с корнем и вырвал жалюзи. Впоследствии хозяйка вызвала наряд полиции и написала заявление.

Ущерб был причинен в размере около 300 тысяч. Чему есть свидетели - коллектив и видеозапись. На следующий день мне на телефон пришла смс, что мне отказано в рассмотрении дела. Без объяснения причины, - рассказала она.

Позвонили в 102, записали разговор, приобщили к делу мою жалобу. Сегодня же, снова пришла смс, что мне отказано в рассмотрении дела. Получается, власть имущие, могут безнаказанно избивать женщин, средь бела дня выбивать окна в салоне в Хайвилле в чужом салоне, на глазах у людей, клиентов. А мне, остается самой оплатить ущерб, так, как таковой власти я не имею... Куда смотрит наша полиция? - посетовала хозяйка салона.

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