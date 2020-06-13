В СКО усилят карантин 

На сегодня в области зафиксировано 84 симпотомных случаев заражения.

За последнюю неделю наблюдается рост заболевания коронавирусом в Северо-Казахстанской области. Прирост за трое суток составляет 16,6%. Об этом сообщил заместитель акима СКО Аскар Сакипкереев, передает zakon.kz.

Такие темпы могут привести к неблагополучной ситуации в регионе, поэтому наряду с карантинными мерами в области усиливается санитарный режим. В условиях складывающийся эпидемиологической ситуации, региональной комиссией принято решение о переносе сроков открытия детских лагерей, кинозалов, компьютерных клубов, игровых зон и фудкортов в ТРЦ , - сказал он на брифинге в региональной службе коммуникаций.

Также вводится ряд ограничений по раннее принятым решениям.

На сегодня в области зафиксировано 84 симпотомных случаев заражения. Выздоровели 48 человек. Случаи инфицирования в основном завозные. Это обусловлено возвращением людей, работающих вахтовым методом, студентов, а также занимающихся грузоперевозками.

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