Мальчик утонул в день своего рождения в Актобе

Полицейские просят не оставляйте детей без контроля.

В Актобе в день своего рождения утонул 10-летний мальчик, сообщает zakon.kz.

12 июня примерно в 17:10 часов из реки Илек в районе пляжа “Дикие” расположенного по проспекту Нокина, извлечен 10-летний мальчик, который скончался во время оказания медицинской помощи. Как выяснилось, мама с четырьмя детьми пришла на речку и не заметила, как двое ее детей ушли под воду.

Детей из воды вытащили спасатели и граждане находящиеся на берегу реки, однако откачать мальчика не удалось, а 12-летнего брата удалось реанимировать.

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели детей на водоемах в летний период обращаемся к родителям с убедительной просьбой: провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших детей сегодня и завтра. С начала года это уже второй ребенок, который утонул на воде, – сказал начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!