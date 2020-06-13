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В Алматы закроют Зеленый базар 

Количество зараженных работников Зеленого базара составляет 20 человек.

Фото : из открытых источников13 июня 2020, 16:07

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы в связи с регистрацией случаев заражения коронавирусной инфекцией среди работников рынка "Компания Достар-Коммерц" на территории Зеленого базара, сообщает о приостановлении деятельности Зеленого базара для проведения соответствующих мероприятий и эпидемиологического расследования, сообщает zakon.kz.

Главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин отметил, что в целях контроля за соблюдением субъектами предпринимательства карантинного режима работают мониторинговые группы акиматов в составе представителей Департамента полиции, районных управлений ДККБТУ, Палаты предпринимателей “Атамекен”.

Ранее, в ходе проверки мониторинговой группы на территории Зеленого базара установлены нарушения в части несоблюдения бесконтактной термометрии для работников и продавцов, социального дистанцирования и отсутствия разметок для соблюдения расстояния между посетителями, ненадлежащего использования и утилизации средств индивидуальной защиты, несоблюдения допустимого режима работы.

В связи с выявленными нарушениями был составлен протокол об административном правонарушении в соответствий ч.2 ст.425 КоАП РК и вынесено постановление главного государственного санитарного врача Медеуского района о приостановлении деятельности "Компания Достар-Коммерц" с 13 июня 2020 года до вынесения решения суда. В настоящее время материалы административного дела готовятся для передачи в специализированный административный суд г. Алматы.

В ходе расследования заболевания первого случая заражения коронавирусной инфекцией Администрацией рынка при обследовании выявлено еще 19 случаев, также из числа Администрации рынка. Таким образом, общее количество зараженных работников Зеленого базара составляет 20 человек. Случаев заболевания из числа продавцов не зарегистрировано. В отношении умершей (сотрудник организационного отдела Администрации рынка) причина смерти будет установлена Комиссией по изучению летальных исходов при городском Управлении общественного здоровья.


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