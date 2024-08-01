Полиция Алматы проверила Зеленый базар

На территории Центрального рынка Зеленый базар в Алматы стражи порядка провели рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Правоохранители заявили, что аналогичные мероприятия будут проводиться на постоянной основе, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городской полиции уточнили, что 72 иностранцев доставили в управление района, где у каждого проверили документы на наличие разрешений на временное проживание в нашей стране.

В отношении 15 нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях и переданы на рассмотрение суда.

"Всем иностранным гражданам, доставленным в Управление полиции, были разъяснены нормы миграционного законодательства. Каждый из них в очередной раз был предупрежден о высокой степени ответственности за нарушение правил пребывания в Казахстане". Заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев

Ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана подвели итоги первого полугодия 2024 года. Специалисты подробно рассказали о миграционном контроле в стране за этот период.