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Полиция Алматы проверила Зеленый базар

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 12:44 Фото: Zakon.kz
На территории Центрального рынка Зеленый базар в Алматы стражи порядка провели рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Правоохранители заявили, что аналогичные мероприятия будут проводиться на постоянной основе, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городской полиции уточнили, что 72 иностранцев доставили в управление района, где у каждого проверили документы на наличие разрешений на временное проживание в нашей стране.

В отношении 15 нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях и переданы на рассмотрение суда.

"Всем иностранным гражданам, доставленным в Управление полиции, были разъяснены нормы миграционного законодательства. Каждый из них в очередной раз был предупрежден о высокой степени ответственности за нарушение правил пребывания в Казахстане".Заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев

Ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана подвели итоги первого полугодия 2024 года. Специалисты подробно рассказали о миграционном контроле в стране за этот период.

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Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления
Полиция Алматы нагрянула на Зеленый базар
Анастасия Московчук
ДП Алматы Алматы Зеленый базар 2024 год Мигранты Полиция
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