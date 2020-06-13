Денису Тену сегодня исполнилось бы 27 лет
Спортсмен погиб два года назад.
Казахстанскому фигуристу Денису Тену, погибшему в результате нападения автомобильных воров, сегодня могло бы исполниться 27 лет, передает zakon.kz.
Трагедия случилась 19 июля 2018 года, когда с его автомобиля украли зеркала - спортсмен пытался задержать преступников, но получил от одного из них ножевое ранение.
Тен погиб от большой потери крови. Преступники получили 18 лет лишения свободы.
Не знаю о чем написать в этот ординарный для многих день. И зачем писать? 25 лет назад, я родился в эту же самую дату. Так вышло. Это заслуга родителей.
Мой брат выбрал мне имя. А позже мама отдала на всякие кружки и секции. Папа содержал семью. Я лишь просто был в центре внимания, окутанный ласками и заботой.
На коньках я катался, потому что мне подарили эту возможность. Ходил в музыкальную школу, потому что меня туда отводили каждый будний вечер. Я делал все то, что преподносилось мне родителями или мимолетными шансами.
Кто же я? И что я сделал? Не знаю. Но все эти последствия сделали меня счастливчиком. Я люблю жизнь. Люблю родителей. Люблю людей. Люблю любить. Я хочу этим делиться. Точнее не я, а мой персонаж. В 25 мир стал ощущаться иначе, - написал фигурист в свой 25 день рождения, за месяц до смерти.
Тен становился бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, брал серебряную и бронзовую награды на чемпионатах мира, также он становился чемпионом в Чемпонате четырез континентов, Универсиаде и Азатских играх.
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