Денису Тену сегодня исполнилось бы 27 лет

Казахстанскому фигуристу Денису Тену, погибшему в результате нападения автомобильных воров, сегодня могло бы исполниться 27 лет, передает zakon.kz.

Трагедия случилась 19 июля 2018 года, когда с его автомобиля украли зеркала - спортсмен пытался задержать преступников, но получил от одного из них ножевое ранение.

Тен погиб от большой потери крови. Преступники получили 18 лет лишения свободы.

Мой брат выбрал мне имя. А позже мама отдала на всякие кружки и секции. Папа содержал семью. Я лишь просто был в центре внимания, окутанный ласками и заботой.

На коньках я катался, потому что мне подарили эту возможность. Ходил в музыкальную школу, потому что меня туда отводили каждый будний вечер. Я делал все то, что преподносилось мне родителями или мимолетными шансами.

Кто же я? И что я сделал? Не знаю. Но все эти последствия сделали меня счастливчиком. Я люблю жизнь. Люблю родителей. Люблю людей. Люблю любить. Я хочу этим делиться. Точнее не я, а мой персонаж. В 25 мир стал ощущаться иначе, - написал фигурист в свой 25 день рождения, за месяц до смерти.