В ВКО продлили карантин до 1 июля

Ограничительные меры коснутся и Семей.

В Восточно-Казахстанской области карантин продлен до 1 июля, передает zakon.kz.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции и уровня прироста заболеваемости COVID-19.

В частности в Семее будут действовать следующие меры:

сокращено время работы с 10.00 до 17.00 часов объектов торговли непродовольственными товарами и с 08.00 до 20.00 часов - объектов торговли продовольственными товарами

сохранен запрет для объектов оптово-розничной и (или) розничной торговли непродовольственными товарами, крупных торговых объектов и комплексов, торгово-развлекательных центров, торговых домов, площадью свыше 2000 кв. метров;

сокращено время работы с 09.00 до 17.00 часов универсальных и непродовольственных рынков;

cохранено ограничение для кинотеатров (кинозалов) и театров по заполняемости не более 50 % посадочных мест;

сокращено время работы бань, саун с 09.00 до 18.00 часов;

сокращены ограничения для объектов общественного питания по заполняемости и одновременном нахождении посетителей не более 50 % от общей проектной вместимости, а также на открытых площадках.

сокращено время работы спортивных объектов всех форм собственности (фитнес клубы, тренажерные залы, спортивные комплексы) с 10:00 до 20:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

запрещены ночные клубы (дискотеки), бары, кальянные, караоке;

сокращено время работы ЦОНов с 10.00 до 18.00 часов;

сохранить ограничение деятельности религиозных объединений и объектов религиозного поклонения и заполняемостью молебенных и других обрядовых залов не более 50% от вместимости.

Запрещено проведение массовых (коллективных) мероприятий.

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