В ВКО продлили карантин до 1 июля
Ограничительные меры коснутся и Семей.
В Восточно-Казахстанской области карантин продлен до 1 июля, передает zakon.kz.
Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции и уровня прироста заболеваемости COVID-19.
В частности в Семее будут действовать следующие меры:
сокращено время работы с 10.00 до 17.00 часов объектов торговли непродовольственными товарами и с 08.00 до 20.00 часов - объектов торговли продовольственными товарами
сохранен запрет для объектов оптово-розничной и (или) розничной торговли непродовольственными товарами, крупных торговых объектов и комплексов, торгово-развлекательных центров, торговых домов, площадью свыше 2000 кв. метров;
сокращено время работы с 09.00 до 17.00 часов универсальных и непродовольственных рынков;
cохранено ограничение для кинотеатров (кинозалов) и театров по заполняемости не более 50 % посадочных мест;
сокращено время работы бань, саун с 09.00 до 18.00 часов;
сокращены ограничения для объектов общественного питания по заполняемости и одновременном нахождении посетителей не более 50 % от общей проектной вместимости, а также на открытых площадках.
сокращено время работы спортивных объектов всех форм собственности (фитнес клубы, тренажерные залы, спортивные комплексы) с 10:00 до 20:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
запрещены ночные клубы (дискотеки), бары, кальянные, караоке;
сокращено время работы ЦОНов с 10.00 до 18.00 часов;
сохранить ограничение деятельности религиозных объединений и объектов религиозного поклонения и заполняемостью молебенных и других обрядовых залов не более 50% от вместимости.
Запрещено проведение массовых (коллективных) мероприятий.
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