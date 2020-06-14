Землетрясение зарегистрировано близ Алматы

Землетрясение зарегистрировано 14 июня 2020 года в 2:07.

Ночью 14 июня в 468 км на юго-запад от Алматы зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.

14 июня 2020 года в 2:07 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 468 км на юго-запад от Алматы на территории Китая, - говорится в сообщении сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Энергетический класс землетрясения 10.0.

Магнитуда MPV 4.4.

Координаты эпицентра 39.45° с.ш. 74.38° в.д.

Глубина 35 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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