Землетрясение зарегистрировано близ Алматы
Землетрясение зарегистрировано 14 июня 2020 года в 2:07.
Фото : gismeteo14 июня 2020, 08:53
Ночью 14 июня в 468 км на юго-запад от Алматы зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.
14 июня 2020 года в 2:07 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 468 км на юго-запад от Алматы на территории Китая, - говорится в сообщении сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Энергетический класс землетрясения 10.0.
Магнитуда MPV 4.4.
Координаты эпицентра 39.45° с.ш. 74.38° в.д.
Глубина 35 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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