Южная Корея призвала КНДР соблюдать все существующие договоренности

Заявления были сделаны по итогам заседания Совета Национальной безопасности (СНБ) РК.

Министерство объединения Южной Кореи заявило, что правительство серьезно относится к нынешнему охлаждению отношений с Северной Кореей, но обе страны должны продолжать соблюдать все существующие договоренности, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Заявления были сделаны по итогам заседания Совета Национальной безопасности (СНБ) РК, которое прошло вскоре после полуночи в воскресенье с участием глав МИД, министерства обороны и министерства объединения, а также главы Национальной службы разведки Со Хуна.

Правительство осознает всю серьезность ситуации. Южная и Северная Корея должны стараться соблюдать все существующие межкорейские договоренности, - в очередной раз подчеркнули в минобъединения существующую позицию РК.

Министерство обороны в свою очередь заявило, что армия страны "тщательно наблюдает за всеми действиями" КНДР и сохраняет состояние готовности, но для предотвращения конфликтов и сохранения мира на Корейском полуострове "обязательно необходимо исполнять межкорейское военное соглашение" от 19 сентября 2018 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!