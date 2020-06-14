Сотрудники акмолинского ДУИС стали донорами крови.

Сотрудники службы пробации ДУИС по Акмолинской области в поддержку кампании 2020 года “Безопасная кровь спасает жизни” безвозмездно сдали кровь, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сегодня 14 июня ВОЗ и все страны отмечают Всемирный день донора крови.

Безопасная кровь нужна всегда, она жизненно необходима. Обеспечить достаточное количество безопасной крови можно только за счет ее регулярной безвозмездной сдачи добровольными донорами. Именно поэтому в 2005 году Всемирная ассамблея здравоохранения учредила специальный день, для того чтобы выразить признательность донорам и призвать людей более активно сдавать кровь.

В этот день не только звучат слова благодарности в адрес доноров, но и проводятся мероприятия по повышению осведомленности о глобальных потребностях в безопасной крови и о том, как каждый человек может содействовать их удовлетворению.

Объявленная кампания по случаю Всемирного дня донора, в этом году посвящена теме “Безопасная кровь спасает жизни” и проходит под лозунгом “Сдавать кровь во имя здорового мира”.

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