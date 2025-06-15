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Наука и технологии

Мобильное приложение для доноров крови разработала школьница из Кызылорды

Городской центр крови, донор крови, донорская кровь, донорство крови, сдача крови, переливание крови, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 08:18 Фото: Zakon.kz
Ученица 10 класса из Кызылорды Асылжан Жомарткызы разработала мобильное приложение для доноров крови, сообщает Zakon.kz.

Для решения потребности в донорской крови Асылжан разработала мобильное приложение для действующих и потенциальных доноров крови, передает "24kz". Со слов школьницы, платформа предоставит всю нужную информацию: как это сделать, списки исключений, правовая помощь и меры поддержки.

"Можно увидеть результаты анализов и получить консультацию специалистов. А в целях стимулирования потенциальных доноров предусмотреть систему бонусных начислений и льготный проезд на транспорте", – рассказала школьница-разработчик мобильного приложения.

Проект Асылжан презентовали в областном Центре крови.

Тем временем в Восточном Казахстане сотрудники ДЧС бьют тревогу. Там не хватает пляжных спасателей.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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