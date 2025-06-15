Мобильное приложение для доноров крови разработала школьница из Кызылорды
Фото: Zakon.kz
Ученица 10 класса из Кызылорды Асылжан Жомарткызы разработала мобильное приложение для доноров крови, сообщает Zakon.kz.
Для решения потребности в донорской крови Асылжан разработала мобильное приложение для действующих и потенциальных доноров крови, передает "24kz". Со слов школьницы, платформа предоставит всю нужную информацию: как это сделать, списки исключений, правовая помощь и меры поддержки.
"Можно увидеть результаты анализов и получить консультацию специалистов. А в целях стимулирования потенциальных доноров предусмотреть систему бонусных начислений и льготный проезд на транспорте", – рассказала школьница-разработчик мобильного приложения.
Проект Асылжан презентовали в областном Центре крови.
Тем временем в Восточном Казахстане сотрудники ДЧС бьют тревогу. Там не хватает пляжных спасателей.
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