Мобильное приложение для доноров крови разработала школьница из Кызылорды

Ученица 10 класса из Кызылорды Асылжан Жомарткызы разработала мобильное приложение для доноров крови, сообщает Zakon.kz.

Для решения потребности в донорской крови Асылжан разработала мобильное приложение для действующих и потенциальных доноров крови, передает "24kz". Со слов школьницы, платформа предоставит всю нужную информацию: как это сделать, списки исключений, правовая помощь и меры поддержки.

"Можно увидеть результаты анализов и получить консультацию специалистов. А в целях стимулирования потенциальных доноров предусмотреть систему бонусных начислений и льготный проезд на транспорте", – рассказала школьница-разработчик мобильного приложения.

Проект Асылжан презентовали в областном Центре крови.

Тем временем в Восточном Казахстане сотрудники ДЧС бьют тревогу. Там не хватает пляжных спасателей.