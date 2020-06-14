В Казахстане зафиксировали еще четыре смерти от коронавируса

Всего от COVID-19 в Казахстане скончались 77 человек.

В Казахстане зарегистрированы четыре случая с летальным исходом от коронавируса, передает zakon.kz.

Смерти зафиксированы в следующих регионах:

в городе Нур-Султан - пациентка 1941 года рождения,

в Павлодарской области - пациентка 1971 года рождения,

в Акмолинской области - пациент 1977 года рождения и пациентка 1952 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции, - говорится в информации МВК по нераспространения коронавируса.

Всего от COVID-19 в Казахстане скончались 77 человек.

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