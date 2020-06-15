Путин написал статью о Второй мировой войне
О намерении написать статью о Второй мировой войне президент рассказывал журналистам в ходе большой пресс-конференции.
Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную Второй мировой войне, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
По словам пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, решение о сроках публикации материала Путин примет лично.
О намерении написать статью о Второй мировой войне президент рассказывал журналистам в ходе большой пресс-конференции.
В этом году отмечают 75-летие завершения Великой Отечественной войны. Однако традиционный парад Победы пришлось перенести с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. Путин объявил новую дату выходным днем с сохранением заработной платы.
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