Путин написал статью о Второй мировой войне

О намерении написать статью о Второй мировой войне президент рассказывал журналистам в ходе большой пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную Второй мировой войне, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

По словам пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, решение о сроках публикации материала Путин примет лично.

О намерении написать статью о Второй мировой войне президент рассказывал журналистам в ходе большой пресс-конференции.

В этом году отмечают 75-летие завершения Великой Отечественной войны. Однако традиционный парад Победы пришлось перенести с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. Путин объявил новую дату выходным днем с сохранением заработной платы.

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