Появилось видео задержания предпринимателей в столице, укравших 118 млн тенге 

Их осудили на 6 лет.

Комитетом финансового мониторинга МФ РК в городе Нур-Султан завершено расследование уголовного дела в отношении двоих предпринимателей по факту хищения бюджетных денежных средств АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry", сообщает zakon.kz.

Подсудимые использовали свои подконтрольные предприятия, оформив их на подставных лиц, деятельностью которых фактически руководили сами. Хищение производили путем предоставления не соответствующих действительности затрат на совершенствование технологических процессов по техническому обслуживанию оборудования для получения незаконного их возмещения на сумму 118 млн тенге, - сообщили в КФМ МФ РК.

Указанная финансовая помощь от государства, была предназначена в первую очередь для поддержки МСБ, а так же для возмещения затрат и как следствие снижения себестоимости товаров, работ и услуг.

Приговором суда Есильского района Нур-Султана предприниматели признаны виновными по ст.190 ч.4 (мошенничество) УК РК, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет каждому, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с получением бюджетных средств сроком на 5 лет, - сообщили в ведомстве.

Суд также постановил взыскать в солидарном порядке с предпринимателей в пользу АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry" в счет возмещения имущественного вреда 118 млн тенге и государственную пошлину в доход государства с каждого осужденного по 1 770 000 тенге.

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